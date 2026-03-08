Sulmi SHBA–Izrael godet një depo nafte në Teheran, zjarri dhe tymi vazhdojnë të ngrihen

Tym i dendur vazhdon të ngrihet në qiell nga depoja e naftës Shahran në kryeqytetin iranian Teheran, pas një sulmi që i atribuohet SHBA-së dhe Izraelit, transmeton Anadolu.
Sipas raportimeve lokale, sulmi shkaktoi shpërthime dhe dëme të konsiderueshme në vendin e magazinimit të karburantit.
Autoritetet thanë se disa cisterna karburanti dhe automjete u dëmtuan ndërsa zjarri u përhap në pjesë të depos.
Një zyrtar nga Ministria e Naftës e Iranit tha për agjencinë e lajmeve Fars se tre depo nafte në Teheran dhe në qytetin e afërt Karaj u shënjestruan në sulme.
Kompania Kombëtare Iraniane për Rafinerinë dhe Shpërndarjen e Naftës tha se rezervat e karburantit në depot e goditura ishin ulur më parë në nivele minimale dhe se furnizimi me karburant po vazhdon përmes burimeve alternative.