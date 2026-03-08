Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Sulmi SHBA–Izrael godet një depo nafte në Teheran, zjarri dhe tymi vazhdojnë...

Sulmi SHBA–Izrael godet një depo nafte në Teheran, zjarri dhe tymi vazhdojnë të ngrihen

Tym i dendur vazhdon të ngrihet në qiell nga depoja e naftës Shahran në kryeqytetin iranian Teheran, pas një sulmi që i atribuohet SHBA-së dhe Izraelit, transmeton Anadolu.

Sipas raportimeve lokale, sulmi shkaktoi shpërthime dhe dëme të konsiderueshme në vendin e magazinimit të karburantit.

Autoritetet thanë se disa cisterna karburanti dhe automjete u dëmtuan ndërsa zjarri u përhap në pjesë të depos.

Një zyrtar nga Ministria e Naftës e Iranit tha për agjencinë e lajmeve Fars se tre depo nafte në Teheran dhe në qytetin e afërt Karaj u shënjestruan në sulme.

Kompania Kombëtare Iraniane për Rafinerinë dhe Shpërndarjen e Naftës tha se rezervat e karburantit në depot e goditura ishin ulur më parë në nivele minimale dhe se furnizimi me karburant po vazhdon përmes burimeve alternative.

