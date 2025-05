Supë me perime të gjelbra sipas recetës së kuzhinierit të famshëm: Vetëm tre përbërës, shije magjepsëse!

Vetëm me ujë nga zierja dhe ajkë me yndyrë qumështi, supa juaj do të ketë të njëjtën shije sikur kjo të cilën e përgatit kuzhinieri i famshëm

Kuzhinieri i famshëm Gordon Ramsay kënaqet kur përgatit supën fantastike nga brokoli me vetëm tre përbërës, duke mos llogaritur erëzat – kripën e piperin.

Sekreti i shijes dhe i ngjyrës qëndron në procedurën e përgatitjes.

Është me rëndësi që të mbani në mend që uji nga zierja kurrë nuk bën të hidhet poshtë, as në rastin e makaronave, por as të brokolit.

Përbërësit:

– 2 kg brokoli;

– 1,5 l ujë;

– 120 ml ajkë (me përqindje të lartë yndyrë qumështi);

– 4 lugë të vogla kripë;

– piper.

Përgatitja:

• Përdorni vetëm lulet e brokolit. Pasi pjesën tjetër eliminoni, duhet të mbeten përafërsisht 800 gramë.

• Nxehni ujin dhe ajkën, qitni kripë dhe zieni lulet e brokolit përafërsisht 10 minuta.

• Kulloni, por ruani ujin nga zierja.

• Qitni lulet në tigan dhe mbani në zjarr dy-tre minuta derisa të thahen.

• Përzieni në blender, me garuzhdë qitni ujin nga zierja.

• Përzieni purenë e përftuar edhe me pak ujë nga zierja, kulloni dhe prisni të ftohet.

• Para shërbimit nxeheni derisa të vlojë, qitni tri të katërtat e ujit të mbetur nga zierja, pastaj përzieni edhe ajkën.

Shijojeni.