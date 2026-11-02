Supermarketet suedeze humbin furnizimet ushqimore pas sulmit të raportuar kibernetik ndaj sistemeve të ftohjes

Disa supermarkete në Suedi kanë raportuar se sistemet e tyre të ftohjes dhe ngrirjes janë hakuar, duke shkaktuar prishjen e produkteve ushqimore dhe detyruar disa dyqane të mbyllen përkohësisht, raportoi transmetuesi publik SVT, transmeton Anadolu.
Incidenti preku disa dyqane ICA, shumica e të cilave ndodhen në rajonin jugor të Skane, si dhe pika shitjeje në ishullin Oland, në Varmland dhe Stockholm.
Gjashtë dyqane Coop në rajonet Gastrikland dhe Halsingland u prekën gjithashtu.
Në dyqanin ICA Nara në Boda, në ishullin Oland, menaxheri i dyqanit Mats Olsson tha se, kur mbërriti, gjeti dyshemenë të mbuluar me ujë dhe se termometri i një ngrirësi tregonte 55 gradë Celsius.
Sipas raportimeve, pajisjet e ftohjes ishin fikur, duke bërë që produktet ushqimore të prisheshin.
Në një dyqan ICA në Sankt Olof, menaxheri Dennis Vidal tha se punonjësit po përpiqeshin të shpëtonin situatën.
“Momentalisht po i zbrazim ngrirësit, nuk ka shumë gjëra të tjera që mund të bëjmë. Ata po fillojnë të ftohen përsëri, por gjithçka është prishur”, tha ai.
Zëdhënësi i ICA-s për media, Gustaf Nilsson, tha se kompania po hetonte ndërprerjen e ndodhur gjatë natës dhe po u ofronte ndihmë dyqaneve të prekura.
“Jemi në dijeni se një numër i kufizuar dyqanesh janë prekur nga një incident gjatë natës, i cili ka ndikuar në sistemet e tyre të ftohjes dhe ngrirjes”, tha ai.
Nilsson shtoi se lidhjet e dyqaneve të prekura ndodheshin jashtë rrjetit qendror të ICA-s.
Ndërprerje të ngjashme janë raportuar edhe në vende të tjera të Evropës, ku dhjetëra supermarkete të Ahold Delhaize në Belgjikë dhe Luksemburg janë prekur nga një incident në sistemet e teknologjisë së informacionit.