Sveçla për operacionin ku u arrestua ish-ministri Haraqija: Do t’i mbështesim veprimet kundër grupeve kriminale

Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla ka përgëzuar Policinë e Kosovës dhe Agjencinë Kosovare të Inteligjencës për operacionin e zhvilluar ku u godit një grup kriminal i drogës dhe u arrestuan 6 persona, në mesin e tyre edhe ish-ministri Astrit Haraqjia.
Sveçla ka thënë se beteja e institucioneve të Kosovë kundër krimit të organizuar është e vazhdueshme dhe e pakompromis.
“Operacioni i koduar “Heshtja”, përmes të cilit u arrestuan gjashtë persona të dyshuar dhe u sekuestruan rreth 1.6 kilogramë kokainë, substanca të tjera narkotike, përfshirë marihuanë dhe ekstazi, si dhe asete në vlerë të përgjithshme prej rreth 301 mijë eurosh, dëshmon rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe hetimeve profesionale në luftimin e krimit të organizuar. Beteja jonë përballë kësaj dukurie, e cila prek të gjithë shoqërinë tonë e veçanërisht të rinjtë, është e vazhdueshme, e pandalshme dhe e pakompromis. Si institucione të Republikës së Kosovës, do të vazhdojmë të mbështesim dhe fuqizojmë veprimet e institucioneve të sigurisë dhe zbatimit të ligjit, me qëllimin për të goditur grupet kriminale në çdo nivel të organizimit të tyre”, ka shkruar Sveçla.
Policia e Kosovës ka njoftuar sot, se më 14 nëntor së bashku me AKI-në ka zhvilluar një operacion ku është goditur një grup i organizuar që merrej me kokainë.
Në këtë operacion përveç arrestimit të 6 personave janë sekuestru asete në vlerë të përgjithshme prej rreth 301 mijë eurosh.