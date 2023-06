Sveçla pret në takim 3 policët e liruar, MPB: Ata do të vazhdojnë të përndjeken nga Serbia

Ministria e Punëve të Brendshme me një komunikatë për media ka njoftuar se ministri Xhelal Sveçla i ka pritur në takim 3 policët e liruar sot nga Serbia.

Nga kjo ministri thanë se atyre u janë konfirmuar aktakuzat nga gjykatat serbe, dhe se do të vazhdojnë të kenë probleme me drejtësinë e shtetit serb në të ardhmën.

Ata thanë se gjendja shëndetësore e policëve është e mirë.

Njoftimi i plotë:

Ministri Sveçla priti në takim tre policët e rrëmbyer nga Serbia, beteja jonë ligjore për këtë rast vazhdon.

Ministri i Punëve të Brendshme, z. Xhelal Sveçla bashkë me menaxhmentin e Policisë së Kosovës ka pritur sot në takim tre zyrtarët policorë kufitar z. Rifat Zeka, z. Beqir Sefi dhe z. Mustafë Shema, të cilët ishin kidnapuar nga njësitet policore-ushtarake të Serbisë, brenda territorit të Republikës së Kosovës, në kohën kur ata ishin në detyrë zyrtare.

Që të tre zyrtarëve policorë në seancën e sotme gjyqësore në Kralevë i’u është konfirmuar aktakuza dhe janë liruar me procedurë të rregullt, çka nënkupton se ndaj të njëjtëve do të vijojnë thirrjet dhe përndjekjet nga Serbia.

Gjendja e tyre shëndetësore fizike është relativisht e mirë por me vullnet të fortë dhe kurajë për të vazhduar detyrën në mbrojtje të kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë.

Ministri Sveçla shprehi mbështetjen e të gjitha institucioneve të Republikës së Kosovës duke theksuar përkushtimin që ky rast i paprecedentë i Serbisë të mos kalojë pa përgjegjësi. Ky rast i montuar ndaj pjesëtarëve të Policisë duhet të mbyllet pa kushte dhe në tërësi. Serbia duhet të gjykohet për agresionin e saj.