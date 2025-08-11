Sveçla urdhëron hetim për rastin e vrasjes trefishtë në Gjilan, asnjë polic nuk do të mbetet i paprekshëm

Ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, ka reaguar pas rastit të vrasjes trefishtë të ndodhur në Gjilan, ku i dyshuar kryesor është Mefail Shkodra. Ai ka urdhëruar Inspektoratin Policor të Kosovës (IPK) të zhvillojë hetime për çdo lëshim apo përfshirje të mundshme të pjesëtarëve të Policisë së Kosovës në veprimtarinë kriminale të të dyshuarit.
Sveçla ka theksuar se asnjë person nuk është i paprekshëm apo i pandëshkueshëm, veçanërisht brenda institucioneve që kanë mandat parandalimin, hetimin dhe luftimin e veprimtarive ilegale në vend.
“Brenda kompetencave të mia kam urdhëruar IPK-në që të angazhohet në hetimin e çdo lëshimi apo përfshirjeje të mundshme të ndonjë pjesëtari të Policisë së Kosovës në veprimtarinë kriminale të Mefail Shkodrës. Askush nuk është i paprekshëm apo i pandëshkueshëm”, ka deklaruar Sveçla.
Ai ka bërë thirrje për angazhim maksimal të të gjitha strukturave për garantimin e integritetit personal dhe profesional të çdo shërbyesi publik, si dhe ka kërkuar nga drejtësia që të ndërmarrë masa të menjëhershme për të siguruar një ambient të sigurt për qytetarët.
Sveçla ka theksuar se do të vazhdojë të mbështesë çdo formë të koordinimit ndërinstitucional për ndërtimin e institucioneve kredibile dhe plotësisht në shërbim të qytetarëve.