S’vërehen mungesat, Kosova fiton ndaj Izraelit në “Fadil Vokrri”

Kosova ka shënuar fitore me rezultat 1-0 ndaj Izraelit, ndeshje kjo e vlefshme për kualifikimin në Euro 2024

Fillimi i ndeshjes ishte i zbehtë me dy ekipet që po prisnin ndonjë gabim eventual të njëra tjetrës për të rrezikuar. Rasti i parë serioz për Kosovën erdhi në mintuën e 30-të, kur pas harkimit të Milot Rashicës, Vedat Muriqi bëri një goditje të bukur e cila u ndal me shumë vështirësi nga portieri mysafir.

Ndërsa në minutën e 41-të e sfidës Milot Rashica arriti të shënojë për 1-0, për t’i dhënë epërsinë e merituar Kosovës.

Pjesa e dytë i takoi krejtësisht Kosovës të cilët u treguan më të rrezikshëm përballë portës.

Bytyqi, Rashica dhe Muriqi patën secili nga një rast të mirë shënimi por Glazer nuk lejoi të mposhtej për herë të dytë.

Izraeli u mundua të bëjë më të mirën kur kishte topin në posedim, por mbrojtja ‘e hekurt’ e Kosovës nuk lejoi që të rrezikohej porta e Aro Muric.

Deri në fishkëllimën e fundit të gjyqtarit, Kosova ia doli të menaxhojë mirë avantazhin dhe mori vetëm fitoren e dytë në këtë cikël kualifikues.

Pas kësaj fitoreje Kosova vazhdon të mbetet në pozitën e katërt me dhjetë pikë të tubura por me gjasat për kualifikim që tashmë janë shuar. /teve1

What a goal by Rashica against Israel!

Kosovo 🇽🇰 1:0 Israel 🇮🇱 #KOSISR pic.twitter.com/4wwRElEohJ

— Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) November 12, 2023