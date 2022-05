Syri i Londrës ndriçohet për të shënuar festën e Bajramit – VIDEO

Është hera e parë që ky monument është ndezur për të festuar këtë festë.

Shfaqja e dritës në atraksionin e famshëm Londinez përshkruan rritjen dhe zbehjen e hënës, gjysmëhënën e hënës dhe shkëlqimet festive.

Fitër Bajrami shënon fundin e Ramazanit dhe festohet nga muslimanët në mbarë botën. /mesazhi

🌙 @TheLondonEye was illuminated this evening with a special crescent moon light display to mark Eid al-Fitr.#EidalFitr #Eid #LetsDoLondon #EidMubarak #LondonEye pic.twitter.com/ukRLvoHijE

— Islam Channel (@Islamchannel) May 2, 2022