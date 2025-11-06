Tajfuni Kalmaegi shkakton 114 viktima në Filipine, niset drejt Vietnamit

Tajfuni Kalmaegi ka shkaktuar të paktën 114 viktima dhe dhjetëra të zhdukur në Filipine, ku stuhia ka goditur me erëra të fuqishme dhe reshje të dendura shiu.
Presidenti Ferdinand Marcos Jr. ka shpallur gjendje emergjence, ndërsa autoritetet po punojnë për pastrimin e rrënojave dhe evakuimin e banorëve në zonat më të goditura.
Pas kalimit në Filipine, Kalmaegi po i drejtohet Vietnami qendror, ku janë evakuuar mbi 350 mijë persona. Autoritetet vietnameze paralajmërojnë për përmbytje dhe erëra të rrezikshme, pasi tajfuni është rritur në kategori 4. /mesazhi