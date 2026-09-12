“Tajlanda nuk është në shitje” – Në Bangkok nisin protestat para Ambasadës së Izraelit!

Qindra qytetarë tajlandezë u mblodhën para Ambasadës së Izraelit në Bangkok, duke kërkuar që vizitorët e huaj, dhe në veçanti turistët izraelitë, të respektojnë ligjet, kulturën dhe qytetarët e Tajlandës.
Protesta u drejtua nga Sondhi Limthongkul, një figurë e njohur politike dhe mediatike në Tajlandë, në kuadër të fushatës “Take Back Our Thailand” – “Ta marrim Tajlandën tonë mbrapsht”.
Demonstruesit mbanin flamuj tajlandezë dhe pankarta me mesazhe si “Israel, be respectful to Thai people”, “Boycott Israel” dhe “Thailand welcomes tourists, not war criminals”.
Protestuesit paraqitën katër kërkesa kryesore: autoritetet izraelite t’u kërkojnë shtetasve të tyre të respektojnë ligjin dhe kulturën tajlandeze; Izraeli të bashkëpunojë me drejtësinë tajlandeze kur shtetasit e tij akuzohen për shkelje; të hetohen pretendimet për blerje pronash/tokash përmes personave ose kompanive ndërmjetëse dhe aktivitetet e qendrave Chabad; si dhe Izraeli të respektojë të drejtën humanitare ndërkombëtare dhe të ndalë veprimet që, sipas protestuesve, godasin civilë, spitale dhe shkolla.
Protesta erdhi pas disa incidenteve me turistë të huaj në Tajlandë. Vëmendje të veçantë kishte marrë rasti i një shtetasi izraelit që ishte dënuar dhe më pas dëbuar pasi kishte kërcënuar pronarin e një kopshti zoologjik që kishte vendosur një flamur palestinez. Qeveria tajlandeze ka reaguar duke ashpërsuar mekanizmat për dëbimin e të huajve që shkelin ligjin ose rendin publik.
Një element interesant është se protesta nuk ishte thjesht një protestë për Gazën. Ajo kombinonte tre çështje: sjelljen e disa turistëve izraelitë, pretendimet për pronësi/kapital të huaj në Tajlandë dhe kundërshtimin ndaj operacioneve ushtarake izraelite./Marrë nga AP