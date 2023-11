Takimi emocional me familjen, palestinezja Malak Salman lirohet nga burgu izraelit pas 8 vitesh

Palestinezja Malak Salman u lirua mbrëmë nga paraburgimi izraelit pas 8 vitesh dhe është një nga 39 të burgosurit palestinezë që u liruan si pjesë e pauzës së dakorduar humanitare në konfliktin midis Izraelit dhe Hamasit për shkëmbimin e të burgosurve dhe dërgimin e ndihmave në Rripin e Gazës, raporton Anadolu.

Me të mbërritur në shtëpi, Salman pati një takim emocional me familjen dhe të afërmit e saj.

Policia izraelite e arrestoi palestinezen Salman në vitin 2016 teksa ecte në një rrugë në Kuds me një çantë shkolle në shpinë dhe u dënua me 9 vjet burg.

Si pjesë e marrëveshjes së shkëmbimit të të burgosurve midis Izraelit dhe Hamasit, mbrëmë nga burgjet izraelite u liruan 39 të burgosur palestinezë, përfshirë 24 gra dhe 15 fëmijë.

Siç raporton gazetari i Anadolu, menjëherë pasi grupi i parë prej 13 të burgosurve të liruar nga Hamasi mbërriti në Izrael, 39 të burgosur palestinezë nga burgu Ofer në Bregun Perëndimor të pushtuar iu dorëzuan zyrtarëve të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq.

After eight years behind Israeli prison bars, Malak Salman, a former Palestinian female prisoner, embraces her mother.

Salman and 38 others were released tonight in a prisoner swap deal between the Palestinian resistance and the Israeli occupation. pic.twitter.com/NbbXFVWvCA

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) November 24, 2023