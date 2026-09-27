Takimi i rëndësishëm që zgjati vetëm 20 minuta: ç’i tha ministri gjerman homologut të tij rus?

Një përballje diplomatike para se të jetë një përballje ushtarake
Ministri i Jashtëm gjerman Johann Wadephul i ka bërë thirrje homologut të tij rus Sergei Lavrov të heqë dorë nga ajo që e quajti një përshkallëzim të rrezikshëm drejt Gjermanisë, Evropës dhe NATO-s.
Sipas gazetës gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), biseda midis Wadephul dhe Lavrov në New York zgjati vetëm 20 minuta.
Ishte takimi i parë midis ministrave të jashtëm gjermanë dhe rusë në këtë nivel që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës nga Rusia në vitin 2022.
Sipas informacionit nga FAZ, një nga temat e diskutimit ishte incidenti në aeroportin e Leipzigut. Gjermania ia ka atribuuar përgjegjësinë për incidentin me dron Rusisë.
Wadephul i tha Lavrovit se incidente si ai në Leipzig, si dhe format e tjera të sulmeve hibride, nuk do të ndikojnë në vendosmërinë e Gjermanisë për të vazhduar mbështetjen e Ukrainës.
Ministri gjerman tha gjithashtu se gjendja aktuale e marrëdhënieve midis Berlinit dhe Moskës nuk është as e kënaqshme dhe as në interes të Gjermanisë.
Në të njëjtën kohë, ai tha se një kthim në marrëdhënie konstruktive është i mundur, por se kjo kërkon një fund të luftës në Ukrainë, të cilën Berlini e konsideron një shkelje të së drejtës ndërkombëtare.
Takimi u mbajt me iniciativën e Gjermanisë, në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, në një kohë të përpjekjeve të shtuara diplomatike nga vendet evropiane për të nisur negociatat për një zgjidhje paqësore të luftës në Ukrainë.
Wadephul kishte diskutuar më parë mundësinë e takimit me Lavrovin. Ministrat e jashtëm gjermanë dhe rusë nuk janë takuar që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës nga Rusia në vitin 2022. /tesheshi