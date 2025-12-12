Tankeri venezuelas po dërgohet drejt SHBA-së ndërsa Uashingtoni shqyrton sekuestrime të tjera

Një tanker venezuelas po transportohet drejt Shteteve të Bashkuara, në kuadër të presionit të ri të Uashingtonit ndaj qeverisë së Maduros. Shtëpia e Bardhë po konsideron sekuestrime të tjera të aseteve të Venezuelës për shkak të tensioneve politike dhe ekonomike.
Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin shprehu “solidaritet me popullin e Venezuelës” gjatë një bisede telefonike me presidentin Nicolás Maduro, duke sinjalizuar mbështetje të vazhdueshme nga Moska në një kohë presioni të shtuar nga SHBA. /mesazhi