Tarifat e SHBA-së: Shefja e Komisionit të BE-së thotë se “luftërat tregtare dhe tarifat ndëshkuese nuk kanë kuptim”

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka kundërshtuar tarifat “reciproke” të SHBA-së ndaj BE-së, duke theksuar se “luftërat tregtare dhe tarifat ndëshkuese nuk kanë kuptim”, raporton Anadolu.

“Një Evropë më e fortë punon me SHBA-në për të penguar kërcënimet që kemi të përbashkëta si partnerë dhe kjo është arsyeja pse ne besojmë se luftërat tregtare dhe tarifat ndëshkuese nuk kanë kuptim”, tha von der Leyen në Konferencën e Sigurisë në Mynih.

Von der Leyen përshkroi efektet e dëmshme të tarifave, të cilat ajo tha se “veprojnë si një taksë” dhe çojnë në inflacion.

“Më të goditurit janë në mënyrë të pashmangshme punëtorët, kompanitë dhe shtresat e mesme me të ardhura të vogla në të dy anët e Atlantikut”, shpjegoi ajo.

Ajo theksoi se tarifat mund të prishin zinxhirët thelbësorë të furnizimit transatlantik, gjë që do të dëmtonte të dyja ekonomitë.

“Ne nuk besojmë se kjo është një punë e mirë dhe ne duam të shmangim një garë globale deri në fund”, tha von der Leyen.

Megjithatë, ajo e bëri të qartë se “tarifat e pajustifikuara ndaj BE-së nuk do të mbeten pa përgjigje”.

Von der Leyen theksoi gjithashtu rëndësinë strategjike të një Evrope të qëndrueshme për sigurinë e BE-së dhe SHBA-së.

“Një Ukrainë e dështuar do ta dobësonte Evropën, por gjithashtu do të dobësonte SHBA-në”, pohoi ajo, duke shtuar se një gjë e tillë “do të intensifikonte sfidat në Indo-Paqësor dhe do të kërcënonte interesat tona të përbashkëta”.

“Autoritarët e kësaj bote po vëzhgojnë me kujdes nëse ka ndonjë mosndëshkim nëse pushton fqinjin tënd dhe shkel kufijtë ndërkombëtarë apo nëse ka pengesa reale”, paralajmëroi von der Leyen.