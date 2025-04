Të amputuarit në Gaza përballen me jetën në një zonë lufte me pak trajtim dhe akoma më pak shpresë

Farah Abu Qainas, 21 vjeç, humbi këmbën e majtë nga një sulm ajror izraelit, duke shkatërruar ëndrrat e saj për tu bërë mësuese. Ajo jeton në një strehimore të përkohshme dhe merr terapinë fizike ndërsa pret një protezë, duke qenë e pasigurt për kur do të marrë ndihmën.



Lufta në Gaza ka lënë më shumë se 50,000 palestinezë të vdekur dhe shumë të tjerë të plagosur rëndë, me 4,500 të amputuarit të rinj që kërkojnë proteza. Kujdesi mjekësor është i pamjaftueshëm, dhe mijëra, përfshirë fëmijë, përballen me një të ardhme të pasigurt.



Shaza Hamdan, një vajzë shtatë vjeçare, humbi këmbën nga një sulm ajror dhe tani pret trajtim jashtë Gazës, pasi aty nuk ka resurse të nevojshme mjekësore.

Lufta ka lënë sistemin shëndetësor të mbingarkuar dhe shumë amputime janë kryer në kushte të pasigurta.