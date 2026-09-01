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Të gjitha shkollat e krishtera në Kuds pezullojnë mësimin pasi Izraeli u mohon lejet mbi 70 mësuesve dhe punonjësve

A classroom in an East Jerusalem school empty of students who went on strike to protest Israeli attempts to impose distorted textbooks in the Palestinian schools. Photo courtesy of WAFA.

Të gjitha shkollat e krishtera në Kuds kanë njoftuar se do të pezullojnë mësimin duke filluar nga e marta, pasi Izraeli nuk rinovoi lejet e hyrjes për më shumë se 70 mësues dhe punonjës, duke i penguar ata të arrijnë në shkollat e tyre, transmeton Anadolu.

Viti i ri akademik në Izrael dhe Kuds është planifikuar të fillojë të martën.

Në një deklaratë, shkollat e krishtera në Kuds thanë se teksa po përgatiteshin për hapjen e vitit akademik 2026-2027 u befasuan nga “mos rinovimi i lejeve të hyrjes për më shumë se 70 mësues dhe punonjës nga stafi ynë arsimor, administrativ dhe mbështetës, papritur dhe pa paralajmërim paraprak”.

Ata thanë se mos rinovimi i lejeve i pengoi mësuesit dhe punonjësit të arrijnë në shkollat e tyre dhe ndikoi drejtpërdrejt në përgatitjet për fillimin e vitit akademik.

Në deklaratë thuhet se mungesa e një numri kaq të madh të stafit ndikon në aspekte të ndryshme të funksionimit të shkollave, përfshirë shërbimet arsimore, administrative dhe shëndetësore, si dhe pastrimin dhe masat e sigurisë dhe mbrojtjes.

Shkollat thanë se situata e bën “të pamundur sigurimin e një fillimi të sigurt dhe të qëndrueshëm” të vitit akademik për nxënësit.

Pas konsultimeve dhe koordinimit me palët përkatëse, përfaqësuesit e prindërve dhe shkollat e Kudsit, ata vendosën të pezullojnë mësimin duke filluar nga 1 shtatori.

“Pezullimi do të vazhdojë derisa lejet e nevojshme për mësuesit dhe punonjësit të rilëshohen dhe rinovohen, duke siguruar që procesi arsimor të zhvillohet në mënyrë të sigurt dhe të duhur”, shtuan ata.

Shkollat theksuan përkushtimin e tyre ndaj të drejtës së nxënësve për arsimim, duke paralajmëruar se masat e përsëritura të këtij lloji “minojnë stabilitetin e shkollave tona dhe pengojnë aftësinë e tyre për të përmbushur misionin e tyre”, ndërsa ndikojnë negativisht te nxënësit, familjet e tyre dhe stafi arsimor.

Ata bënë thirrje që kriza të zgjidhet sa më shpejt të jetë e mundur dhe që lejet të rinovohen për t’u mundësuar nxënësve dhe stafit të kthehen në shkolla dhe që viti akademik të vazhdojë normalisht.

Veçmas, Munther Isaac, pastor i Kishës Ungjillore Luterane të Krishtlindjes në qytetin e Betlehemit në Bregun Perëndimor, dënoi masën izraelite.

“Presioni i Izraelit mbi praninë e krishterë në Kuds vazhdon”, tha Isaac në rrjetin social amerikan X.

“Shkollat e krishtera në qytet po hyjnë në grevë, sepse Izraeli refuzon t’u lëshojë leje mësuesve të tyre nga Bregu Perëndimor”, shtoi ai.

Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli ka kufizuar lejet e hyrjes për punëtorët palestinezë nga Bregu Perëndimor i pushtuar, përfshirë mësuesit, që përkon me fillimin e luftës gjenocidale në Rripin e Gazës.

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