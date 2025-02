Të krishterët nga Hama: Regjimi i Asadit i ka shënjestruar të gjithë pa dallim në masakrën e vitit 1982

Të krishterët që jetojnë në provincën Hama të Sirisë thonë se forcat e regjimit të Asadit në masakrën në shkurt të vitit 1982 i kanë shënjestruar të gjithë pa bërë dallim muslimanë apo të krishterë, raporton Anadolu.

Duke përdorur si justifikim Organizatën e Vëllazërisë Muslimane, forcat e regjimit Baath shënjestruan edhe të krishterët në masakrën që ata kryen në Hama në shkurt të vitit 1982. Gjatë masakrës 26-ditore, u dëmtuan shumë shtëpi, vende pune dhe objekte kulti që u përkisnin të krishterëve, numri i të cilëve vlerësohet të jetë nga 5 deri në 10 mijë.

Kisha “Seyyidet Duhul” e cila u ndërtua në shekullin e 5-të, u shkatërrua me tonelata bomba. “Seyyidet Duhul” një nga tre kishat e shkatërruara në masakër, u restaurua në vitin 1993 me mbështetjen e donatorëve.

Disa shtëpi në lagjen e krishterë që u shënjestrua nga forcat e regjimit ende mbajnë shenjat e sulmeve.

Ekipi i AA-së u takua me të krishterët në lagjen Medina të Hamës në 43-vjetorin e masakrës.

Një nga dëshmitarët e masakrës, Xhihad Kerbuç nga Hama, humbi 7 miqtë e tij muslimanë nga vendi i punës në masakër. Kerbuç i cili në atë kohë ishte drejtor në një institucion shtetëror dha dorëheqje nga pikëllimi për humbjen e miqve dhe jetoi për vite jashtë vendit.

“Kur ushtria hyri në qytet, na rrethuan me raketahedhës. Raketat u hodhën në ajër gjatë gjithë natës dhe ranë pranë nesh. U fshehëm në banjo për të shpëtuar jetën. Ushtria hyri fillimisht në Hama nga ana e stacionit. Shtëpia jonë ndodhej rreth 200 metra larg stacionit. Ata i ndalonin të gjithë, të rinj apo të moshuar pa dallim nga ata që shkonin për të blerë bukë”, thotë Kerbuç.

Sipas tij, të nesërmen ushtria filloi të kontrollonte në lagje. “Një ushtar më goditi me shuplakë, tjetri u përpoq të më merrte duke tërhequr me forcë gjerdanin tim me kryq nga qafë, por ai ndaloi kur pa nënën time”, tha Kerbuç.

– “Solidariteti dhe uniteti mes nesh dhe muslimanëve është bërë edhe më i fortë”

Pasi tërhoqi vëmendjen për sulmet e forcave të regjimit Baath ndaj kishave, Kerbuç vazhdoi si më poshtë:

“Derisa ne jetonim në frikë të madhe, ata papritmas filluan të hidhnin në erë kishat. Fillimisht na kërkuan të hapnim dritaret dhe të largoheshim nga zona, pastaj hodhën në erë kishën e re. Më pas hodhën në erë kishën e vjetër historike (Seyyidet Duhul). E gjithë rruga u mbulua me pluhur nga shpërthimi. Në kishë ishin vendosur 16 tonë dinamit por nuk shpërtheu i gjithi. Asnjë nga ne nuk do të kishte mbijetuar nëse do të kishte shpërhtyer e gjitha. Ushtarët pretendonin se në çatinë e kishës kishte njerëz të armatosur, por në kishë nuk kishte asnjë njeri të armatosur”.

Kerbuç thekson se shumë njerëz u dogjën për vdekje në masakër ndërsa ngjarjen që nuk mundi ta fshinte nga kujtesa e përshkroi si më poshtë:

“Teksa po ecja përgjatë rrugës Najarin, pashë eshtra njerëzish dhe kufoma të djegura në një cep. Ika nga atje dhe hyra në një rrugë tjetër, por në rrugë kishte tanke. Në rrugën tjetër ishte ndërtesa që i përkiste familjes Miftah. Ata ishin shitës këpucësh. Kishte dy kufoma në ndërtesë. Këto pamje nuk mund t’i harroj kurrë”.

– “Regjimi nuk bëri asnjë trajtim të veçantë ndaj nesh”

Pasi tërhoqi vëmendjen se ata që kryen masakrën nuk u gjykuan para drejtësisë, Kerbuç tha: “Çfarë kanë bërë Kombet e Bashkuara dhe vendet evropiane? Ata nuk kanë dhënë asnjë mbështetje për ata që humbën të dashurit e tyre në masakrën në Hama. Pranuan vetëm disa njerëz si refugjatë politikë në vendet e tyre”.

“Shtatë nga kolegët e mi humbën jetën në punë. Mbetën vetëm kujtimet. Kur u ktheva në punë, kujtimet më copëtuan zemrën. Duke mos duruar dot më dhashë dorëheqje dhe shkova në Liban”, u shpreh Kerbuç.

Ai thotë se ata kishin jetuar gjithmonë krah për krah me muslimanët në Hama. “(Në masakër) Nuk u bë dallim fetar mes njerëzve të arrestuar, por ne nuk pësuam shumë humbje pasi popullsia e krishterë në Hama ishte vetëm 6 mijë. Regjimi nuk bëri asnjë trajtim të veçantë ndaj nesh. Ne përjetuam të njëjtat gjëra që përjetoi populli i Hamas. Gjatë këtyre ngjarjeve, solidarizimi mes nesh me muslimanët dhe lidhjet e unitetit u forcuan edhe më shumë”, tha ai.

– “Derdhën gjakun e shumë njerëzve”

Archmandrid Sefroniurs, kryeprifti i Katedrales Ortodokse Greke të Saint George tha se masakra e vitit 1982 ishte një “sulm sistematik”. Sefroniurs i cili ishte dëshmitar i masakrës kur ishte fëmijë, shpjegoi se forcat e regjimit kishin në shënjestër të gjitha segmentet e popullsisë në Hama pa dallim dhe se njerëzit nuk kanë mundur ta shprehnin këtë nga frika për 43 vjet.

“Ata u bënë kokëfortë me njerëzit, derdhën gjakun e shumë njerëzve. Njerëzit i kujtojnë ata (forcat e regjimit) me urrejtje”, tha Sefroniurs.

Ai vuri në dukje se strukturat fetare u sulmuan qëllimisht gjatë masakrës. “Ata hodhën në erë këtë kishë të vjetër dy herë me eksploziv. Mbajtësit e qirinjve prej ari dhe argjendi brenda u zhdukën. Ata dëmtuan identitetin e strukturës së kishës sonë. Ata plaçkitën fondacionin tonë”, tha Sefroniurs.

Sefroniurs tha se vetëm 20 nga 150 pjesët historike kanë mbetur pas hedhjes në erë të kishave në rajon.

“Shumë toka që i përkisnin kishës u konfiskuan nga forcat e regjimit”, tha Sefroniurs dhe akuzoi regjimin e rrëzuar Baath për ndryshimin e strukturës së rajonit.

– Masakra e Hamas në vitin 1982

Gjatë periudhës së Hafez al-Asadit, forcat e regjimit filluan të rrethojnë qytetin në fund të janarit 1982, me pretekstin e shtypjes së kryengritjes së nisur nga Vëllazëria Muslimane kundër regjimit në provincën Hama. Njësitë e artilerisë dhe tanket u pozicionuan në pikat e larta dhe kodrat që rrethonin qytetin.

Në masakrën që filloi më 2 shkurt nën komandën e Rifaat Asadit, vendbanimet në qytet fillimisht u bombarduan nga ajri dhe më pas u shënjestruan me zjarr të fortë artilerie.

Sipas vlerësimeve të Rrjetit Sirian për të Drejtat e Njeriut (SNHR), rreth 40 mijë civilë u masakruan nga forcat e regjimit në sulme dhe ekzekutime masive gjatë masakrës në Hama. Ndërsa nuk dihet se ku janë varrosur të vdekurit.

Për më shumë se 17 mijë civilë të cilët u arrestuan nga forcat e regjimit gjatë bastisjeve në shtëpitë e tyre nuk është marrë më asnjë lajm. Familjet e atyre që besohet se janë dërguar në burgun “Tedmur” në Homs dhe për të cilët nuk ka asnjë lajm, besojnë se të dashurit e tyre janë vrarë.

Sipas të dhënave të SNHR-së, lagjet Al-Sahhane, Al-Keylaniyye, Al-Asida, Al-Shimaliyye, Al-Zenbakiy dhe Beyn Hiyrin u shkatërruan në masë të madhe në sulmet dhe bombardimet e kryera nga forcat e regjimit nga ajri dhe toka ndërsa lagjet Al-Barudiyye, Al-Bashuriyye, Al-Emiriyye dhe Al-Manah u shkatërruan në masën 80 për qind.

Bashkë me sulmet, u shkatërruan gjithashtu shumë objekte historike, shumë prej të cilave ishin në Al-Keylaniyye. Në masakër u shkatërruan ose u dëmtuan 88 xhami dhe 3 kisha.

Xhamitë, shkollat ​​dhe fabrikat u kthyen në qendra ndalimi.