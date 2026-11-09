Të njëjtët motorë, logo të ndryshme: Çfarë i lidh Hyundai dhe Kia?

Hyundai dhe Kia sot kanë një marrëdhënie shumë më të ngushtë sesa në të kaluarën.
Kia u themelua në vitin 1944, ndërsa Hyundai në vitin 1967. Bashkëpunimi mes tyre mori një drejtim të ri në vitin 1997, kur pas falimentimit të Kia-s, Hyundai bleu 51 për qind të aksioneve të kompanisë.
Sot, dy prodhuesit koreano-jugorë ndajnë motorë, platforma dhe teknologji të shumta, duke ulur kostot e zhvillimit dhe prodhimit.
Një prej shembujve më të njohur është motori dizel 2.2 CRDi, i cili përdoret në Hyundai Santa Fe dhe Kia Sorento që nga viti 2009.
Motorë të tjerë të përbashkët janë Smartstream 2.0 turbo dhe 2.5 turbo, të cilët gjenden në disa modele të Hyundai, Kia dhe Genesis.
Disa motorë prodhohen edhe në SHBA
Hyundai prodhon në SHBA disa prej motorëve që përdoren nga të dy markat, përfshirë versionet Smartstream 2.5 GDi, 2.5 T-GDi dhe 1.6 T-GDi.
Kjo do të thotë se modele si Kia Telluride dhe Sportage, si dhe Hyundai Tucson, Santa Fe dhe Santa Cruz, mund të pajisen me motorë të prodhuar në fabrikat amerikane.
Megjithatë, jo të gjithë motorët e këtyre markave kanë pasur histori pa probleme.
Motorët që kanë shkaktuar probleme
Disa prej motorëve 1.8 dhe 2.0 Nu, si dhe 1.8, 2.0 dhe 2.4 Theta II, janë përfshirë në fushata tërheqjeje nga tregu dhe procese gjyqësore në SHBA.
Problemet e raportuara përfshijnë bllokimin e motorit, fikjen e papritur dhe, në disa raste, rrezikun e zjarrit.
Në vitin 2024, Hyundai dhe Kia arritën një marrëveshje për zgjidhjen e një padie kolektive, duke parashikuar kompensime për pronarët e prekur dhe zgjatje të garancisë së motorëve në 15 vjet.
Një nga disavantazhet e përdorimit të motorëve të njëjtë është se një problem teknik mund të prekë njëkohësisht disa modele të të dy markave.
Edhe veturat elektrike ndajnë të njëjtën teknologji
Bashkëpunimi nuk kufizohet vetëm te motorët me djegie të brendshme. Edhe automjetet elektrike të Hyundai dhe Kia përdorin shumë komponentë të përbashkët.
Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, Ioniq 9 dhe Genesis GV60 bazohen në platformën elektrike E-GMP me tension 800 volt, duke ndarë teknologjinë e baterive dhe motorëve elektrikë.
Megjithatë, edhe këto modele janë përballur me probleme.
Në fund, dallimet kryesore mes shumë modeleve Hyundai dhe Kia qëndrojnë te dizajni i jashtëm, interieri dhe pajisjet, ndërsa teknologjia mekanike shpesh është e njëjtë.
Kjo do të thotë se kur blini një Hyundai ose Kia, nuk po zgjidhni domosdoshmërisht një motor të ndryshëm, por shpesh një automjet me të njëjtën bazë teknologjike dhe me dizajn tjetër.