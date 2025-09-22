Të paktën 11 palestinezë të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza sot

Të paktën 11 palestinezë janë vrarë që nga agimi në Rripin e Gazës nga forcat izraelite, raportojnë burime mjekësore për Al Jazeera Arabic.
Shtatë prej viktimave u vranë në qytetin e Gazës, ndërsa dy trupa dhe disa të plagosur u dërguan në spitalin Al-Aqsa Martyrs në Deir el-Balah, pas një sulmi ajror që goditi një tendë me të zhvendosur në zonën al-Sawarha, jugperëndim të Nuseiratit.
Dy persona të tjerë humbën jetën nga një sulm me dron izraelit në lagjen Tal al-Hawa, në jugperëndim të qytetit të Gazës. /mesazhi