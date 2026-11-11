Të paktën 11 policë vriten në një sulm të armatosur në veriperëndim të Pakistanit

Të paktën 11 policë u vranë dhe 12 të tjerë u plagosën në distriktin Kohat, në veriperëndim të Pakistanit, thanë burime të sigurisë për Anadolu.
Persona të armatosur hapën zjarr ndaj një ekipi policor që po shkonte për të kryer një operacion kundër nxjerrjes së paligjshme të arit, tha për gazetën lokale Express Tribune zëdhënësi i policisë së Kohatit, Muhammad Nauman Zeb.
Sulmi ndodhi në zonën Darbokach Jalandhar Banda, mes distrikteve Kohat dhe Karak, shtoi gazeta.
Pesë automjete policore u dogjën gjithashtu, tha Zeb.
Provinca Khyber Pakhtunkhwa ka qenë skenë e një sërë sulmesh ndaj pjesëtarëve të policisë gjatë muajve të fundit.
Sulmet terroriste në Pakistan janë rritur çdo vit që nga viti 2022, sipas organizatës globale monitoruese Armed Conflict Location & Event Data (ACLED).
Numri i sulmeve u rrit pothuajse katërfish, nga 658 në vitin 2022 në 2.425 në vitin 2025, tregojnë të dhënat e ACLED.