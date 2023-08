Të paktën 12 të vdekur nga një rrëmujë në një stadium në Madagaskar, plagosen dhjetëra të tjerë

Të paktën 12 persona vdiqën në Madagaskar kur u shkelën në hyrje të stadiumit kombëtar në kryeqytet, tha kryeministri i ishullit të madh të Oqeanit Indian, Christian Dsay. 80 persona të tjerë u lënduan gjatë ceremonisë së hapjes së Lojërave të Ishullit të Oqeanit Indian në stadiumin Mahamasina.

Stadiumi ishte i mbushur me gati 50,000 shikues. Presidenti Andri Razoelina, i pranishëm në aktivitetin sportiv, kërkoi një minutë heshtje. “Ne jemi gati 50,000 njerëz brenda këtij stadiumi”, tha kreu i shtetit në një fjalim televiziv. Por “ndodhi një incident tragjik pasi njerëzit u shkelën. Pati të plagosur dhe të vdekur”.

Lojërat e Ishujve të Oqeanit Indian do të mbahen këtë vit në Madagaskar deri më 3 shtator. Ato janë mbajtur çdo katër vjet në ishuj të ndryshëm në jugperëndim të Oqeanit Indian për rreth dyzet vjet. Ngjarja e mëparshme u mbajt në Mauritius. /abcnews

