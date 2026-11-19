Ministria e Shëndetësisë në Gaza ka bërë të ditur se të paktën 300 fëmijë kanë vdekur ndërsa prisnin lejen e Izraelit për të dalë nga Rripi i Gazës dhe për të marrë trajtim mjekësor që mund t’u shpëtonte jetën.
Sipas zyrtarëve shëndetësorë, në mesin e tyre janë të paktën 90 fëmijë të prekur nga kanceri.
Ndërkohë, rreth 5,400 fëmijë të tjerë ndodhen ende në listat e pacientëve që presin të marrin leje nga Izraeli për të dalë nga Gaza për trajtim.
Në shkurt, Ministria e Shëndetësisë raportoi se 1,360 pacientë kishin vdekur duke pritur lejet për udhëtim mjekësor, pas mbylljes së pikës kufitare Rafah në maj të vitit 2024. /mesazhi