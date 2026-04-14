Të paktën 35 të vrarë në Izrael dhe mbi 8.000 të plagosur që nga shpërthimi i luftës me Iranin

Të dhënat izraelite treguan sot se 35 persona janë vrarë dhe më shumë se 8.000 të tjerë janë plagosur që nga shpërthimi i luftës së SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit më 28 shkurt, transmeton Anadolu.
Numri u dha nga Instituti për Studime të Sigurisë Kombëtare (INSS), një grup i pavarur mendimesh i lidhur me Universitetin e Tel Avivit, megjithëse asnjë raport i pavarur nuk ka verifikuar numrin aktual të viktimave ose shkallën e dëmit.
Izraeli zbaton censurë të rreptë në raportimin e humbjeve të tij nga raketat dhe dronët e lëshuar nga Irani dhe grupi libanez Hezbollah, si dhe nga luftimet tokësore në Libanin jugor.
Instituti tha se Irani ka lëshuar më shumë se 640 raketa që kanë hyrë në hapësirën ajrore izraelite, së bashku me më shumë se 765 dronë që nga fillimi i luftës.
Më shumë se 6,300 persona janë evakuuar që nga shpërthimi i konfliktit, me numrin më të lartë të regjistruar në Tel Aviv me 1.535 persona, i ndjekur nga Arad me rreth 1.510, Dimona me 1.150 dhe Beit Shemesh me 515, sipas të dhënave.
Tensionet janë përshkallëzuar në të gjithë rajonin që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët kundër Iranit, duke vrarë mbi 3.300 persona, sipas autoriteteve iraniane. Teherani u kundërpërgjigj me sulme me dronë dhe raketa që synonin Izraelin, Irakun, Jordaninë dhe vendet e Gjirit që strehonin asete ushtarake amerikane.
SHBA-ja dhe Irani zhvilluan bisedime të rralla të drejtpërdrejta në Islamabad të Pakistanit, të shtunën, me qëllim përfundimin e konfliktit të tyre, por bisedimet përfunduan të dielën në mëngjes pa ndonjë marrëveshje.