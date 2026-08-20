Të paktën 40 fëmijë humbin jetën pas përmbysjes së një varke në Nigeri

Të paktën 40 fëmijë kanë humbur jetën pasi një varkë e mbingarkuar u përmbys në shtetin Sokoto, në veriperëndim të Nigerisë, ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë të kërkojnë trupat dhe kanë frikë se numri i të vdekurve mund të rritet.
Rreth 40 trupa fëmijësh janë nxjerrë nga vendi i ngjarjes, tha Abdulkadir Yusuf, një zyrtar lokal i Autoritetit të Navigimit të Brendshëm, raporton Reuters.
Aksidenti ndodhi në mëngjes në zonën Gorau të zonës së qeverisjes vendore Goronio, kur varka po transportonte fermerë, familje dhe punëtorë në fushat e orizit në zonë.
Sipas banorëve dhe burimeve lokale, varka thuhet se mbante më shumë se 70 pasagjerë dhe u përmbys menjëherë pas nisjes së saj, ndërsa po kalonte një përrua për të arritur në fushat ku pasagjerët do të merrnin pjesë në mbjelljen dhe korrjen e orizit.
Shqetësues është fakti se shumica e atyre në bord thuhet se ishin fëmijë të moshës midis 10 dhe 15 vjeç, të cilët udhëtonin me familjet e tyre dhe punëtorë të tjerë.
Zhytësit dhe banorët vazhdojnë të kërkojnë për personat e zhdukur, ndërsa autoritetet po përpiqen të përcaktojnë numrin e saktë të personave në bordin e varkës.
Sipas gazetarit vendas Sarhambilou Yahouza Kilia, i cili ishte në vendngjarje, gjashtë persona u shpëtuan, përfshirë kryetarin e fshatit, i cili thuhet se ishte gjithashtu pasagjer në varkë.
“Deri më tani, kemi gjetur rreth 40 trupa, ndërsa gjashtë persona, përfshirë kryetarin e fshatit, janë shpëtuar”, tha ai. Operacionet e shpëtimit janë në kulmin e tyre, me zhytësit që kërkojnë të mbijetuar dhe trupa, dhe ka frikë se numri i të vdekurve mund të rritet.
Mbytjet vdekjeprurëse të anijeve janë të zakonshme në Nigeri, ku shumë anije udhëtojnë të mbingarkuara dhe me masa të pamjaftueshme sigurie.
Në janar, të paktën 25 persona vdiqën kur një varkë u përmbys në shtetin Yobe, në verilindje të Nigerisë.