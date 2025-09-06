Të paktën 5 të vrarë në sulmin e ri izraelit në një kamp refugjatësh në qytetin e Gazës

Ushtria izraelite vrau pesë palestinezë dhe plagosi të tjerë në veri të Rripit të Gazës sot, tha media lokale, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Wafa, ushtria izraelite shënjestroi një shtëpi palestineze në kampin e refugjatëve Shati, në perëndim të qytetit të Gazës, duke vrarë pesë persona dhe duke plagosur të tjerë.
Ndërkohë, avionë luftarakë izraelitë kryen sulme në zonat lindore të Deir al-Balahut në pjesën qendrore të Rripit të Gazës.
Gjenocidi në Gaza hyri në ditën e 700-të të premten, me Izraelin që ka vrarë të paktën 64.300 palestinezë. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me zi buke.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.