Të paktën 76 mijë persona janë zhvendosur nga luftimet në Jemen që nga korriku

Të paktën 76 mijë persona janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre në Jemen që nga korriku, ndërsa numri i të zhvendosurve është katërfishuar gjatë javës së fundit për shkak të përshkallëzimit të luftimeve mes forcave qeveritare dhe rebelëve Huthi, të mbështetur nga Irani.
Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) paralajmëroi për përkeqësim të shpejtë të krizës së zhvendosjes në Jemen.
Sipas IOM-it, që nga njoftimi i Huthëve për një bllokadë detare ndaj Arabisë Saudite në korrik, të paktën 76 mijë njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre.
Organizata tha se familje të tëra po largohen, shpesh gjatë natës, ndërsa shumë prej tyre nuk kanë një vend të sigurt ku të strehohen.
Vetëm një ditë më parë, IOM kishte raportuar rreth 46 mijë persona të zhvendosur që nga fillimi i muajit, ndërsa të martën numri ishte 18,500.
Zhvendosjet janë regjistruar kryesisht përgjatë bregdetit perëndimor dhe në zonën e Taizit. Kjo provincë është goditur më rëndë, me rreth 8,300 familje, ose afro 50 mijë persona, të zhvendosur nga disa distrikte. /mesazhi