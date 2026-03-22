Të paktën 88 të plagosur pas sulmit iranian me raketë në qytetin jugor izraelit pranë Detit të Vdekur

Të paktën 88 persona u plagosën pas një sulmi me raketë nga Irani të shtunën ndaj qytetit jugor izraelit Arad pranë Detit të Vdekur, sipas shërbimit të emergjencës “Magen David Adom”, transmeton Anadolu.
Bilanci përfshin dhjetë persona në gjendje të rëndë, 19 të plagosur mesatarisht, 55 me lëndime të lehta dhe katër persona që kanë pësuar gjendje paniku, thuhet në deklaratë.
Sulmi shkaktoi gjithashtu dëme në të paktën 20 ndërtesa në Arad.
Përplasjet në rajon janë përshkallëzuar që nga fillimi i sulmeve të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt, ndërsa Teherani është kundërpërgjigjur me sulme të përsëritura me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin dhe vendet e Gjirit që strehojnë baza ushtarake amerikane.