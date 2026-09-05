Të paktën dhjetë të vdekur dhe dhjetëra të plagosur nga shpërthime në një bazë ushtarake në Bolivi

Të paktën dhjetë persona kanë humbur jetën dhe dhjetëra të tjerë janë plagosur pasi dy shpërthime të fuqishme goditën të premten një kazermë ushtarake në Bolivinë perëndimore, sipas zyrtarëve, transmeton Anadolu.
Drejtoresha e Shëndetësisë në Viacha, Rita Nebraska, tha për një televizion se raportet paraprake ushtarake tregojnë se nga shpërthimet kanë humbur jetën dhjetë deri në 15 persona.
Nebraska tha se një spital pranoi 62 pacientë, ndërsa 14 prej tyre u transferuan në spitale të specializuara në La Paz për shkak të traumave të rënda dhe djegieve. Mes tyre ishin edhe dhjetë ushtarakë, të cilët u dërguan në një spital ushtarak.
Ministria e Mbrojtjes tha se dy shpërthimet ndodhën rreth orës 14:30 sipas kohës lokale në Qendrën e Mirëmbajtjes së Përgjithshme të bazës ushtarake RAM-2 “Bolivar” në Viacha. Ministri i Mbrojtjes, Ernesto Justiniano, shpjegoi se shpërthimi i parë “përfshiu barut të zi që i përkiste materialit piroteknik të magazinuar në vend”, i pasuar nga një shpërthim i dytë, shumë më i fuqishëm.
Justiniano kishte raportuar më herët një bilanc paraprak prej dy të vdekurish, 81 të plagosurish dhe shtatë personash të zhdukur. Ai konfirmoi se dy nga të plagosurit ishin në gjendje kritike dhe tha se nuk do të spekulonte për numrin e mundshëm të viktimave ndërsa vijon procesi i largimit të rrënojave.
Qeveria Autonome Komunale e Viachas, e cila ndodhet 22 kilometra në jugperëndim të kryeqytetit administrativ të qeverisë së La Pazit, njoftoi se shpërthimet prekën një zonë me rreze prej 1 kilometri, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe duke lënë municione të rrezikshme të ekspozuara në hapësirat publike.
Në përgjigje të situatës, autoritetet komunale shpallën tri ditë zie në shenjë solidariteti me familjet e viktimave.
Presidenti Rodrigo Paz shprehu “solidaritetin e tij më të thellë” dhe urdhëroi autoritetet të zhvillojnë një hetim të plotë dhe transparent. Paz theksoi se qeveria nuk do të “spekulojë apo nxitojë në përfundime” lidhur me përgjegjësit.