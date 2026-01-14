Të paktën pesë të vdekur në Gaza nga shembja e ndërtesave, viktima të tjera nga i ftohti ekstrem

Të paktën pesë palestinezë kanë humbur jetën në Gaza pasi një stuhi e fuqishme dimërore rrëzoi ndërtesa dhe mure të dëmtuara më herët nga bombardimet izraelite, ndërsa raportohen edhe vdekje të tjera, kryesisht fëmijë dhe të moshuar, si pasojë e të ftohtit ekstrem.
Sipas autoriteteve shëndetësore lokale, kushtet e rrezikshme të jetesës vazhdojnë në Rripin e Gazës pas më shumë se dy vitesh bombardime shkatërruese dhe mungesash të rënda të ndihmave humanitare. Megjithëse një armëpushim është në fuqi që nga 10 tetori, organizatat humanitare paralajmërojnë se shumica e palestinezëve nuk kanë strehim të përshtatshëm për t’u mbrojtur nga stuhitë e shpeshta dimërore.
Spitali al-Shifa në Qytetin e Gazës bëri të ditur se viktimat e stuhisë së së martës përfshijnë dy gra, një vajzë dhe një burrë. Po ashtu, janë raportuar disa vdekje të tjera të fëmijëve dhe të moshuarve për shkak të të ftohtit. Ministria e Shëndetësisë në Gaza njoftoi se një foshnjë njëvjeçare vdiq nga hipotermia gjatë natës, ndërsa dy fëmijë të tjerë kishin humbur jetën një natë më parë për të njëjtën arsye.
Ndërkohë, ushtria izraelite deklaroi se kishte shkëmbyer zjarr me gjashtë persona pranë trupave të saj në jug të Gazës, duke vrarë të paktën dy prej tyre në Rafahun perëndimor.
Tenda të shkatërruara dhe mure të rrëzuara
Zyra Humanitare e OKB-së raportoi se qindra tenda dhe strehëza të improvizuara u shkulën ose u dëmtuan rëndë nga erërat e forta. Tre anëtarë të së njëjtës familje – një burrë 72-vjeçar, mbesa e tij 15-vjeçare dhe nusja e tij – u vranë kur një mur rreth tetë metra i lartë u shemb mbi tendën e tyre në një zonë bregdetare të Qytetit të Gazës. Të paktën pesë persona të tjerë u plagosën.
“Bota na ka lejuar të shohim vdekjen në çdo formë të mundshme,” tha Bassel Hamouda gjatë funeralit të të afërmve të tij. “Edhe pse bombardimet janë ndalur përkohësisht, në Gaza po përjetojmë çdo lloj vdekjeje.”
Një grua tjetër humbi jetën kur një mur u rrëzua mbi tendën e saj në pjesën perëndimore të qytetit.
Zëdhënësi i Mbrojtjes Civile, Mahmoud Basal, paralajmëroi për pasoja katastrofike nga stuhia, duke theksuar se shumica e popullsisë së Gazës jeton pa strehim adekuat si pasojë e luftës dhe kufizimeve të vazhdueshme izraelite për hyrjen e mallrave në territor.
Spitale të mbingarkuara dhe mungesë ndihmash
Spitalet në të gjithë Gazën po përballen me një fluks të madh pacientësh, veçanërisht fëmijë me sëmundje të lidhura me të ftohtin. Mbrojtja Civile ka marrë qindra thirrje për ndihmë, ndërsa shumë strehëza janë bërë të pabanueshme ose janë shkatërruar plotësisht.
Drejtori i Rrjetit të OJQ-ve Palestinezë në Gaza, Amjad Shawa, tha se rreth 10 mijë familje përgjatë bregdetit janë të ekspozuara ndaj rrezikut dhe zhvendosjes së mëtejshme për shkak të stuhisë. Ai theksoi se kufizimet izraelite po pengojnë futjen e materialeve jetike për strehim dhe furnizime mjekësore.
Kryetari i Bashkisë së Qytetit të Gazës, Yahya al-Sarraj, i përshkroi kushtet si “tragjike”, duke bërë thirrje që komuniteti ndërkombëtar të ushtrojë presion për lejimin e ndihmave humanitare, në mënyrë që palestinezët të mund të rindërtojnë shtëpitë e tyre.
Reagime ndërkombëtare
Ministria e Jashtme e Katarit e cilësoi situatën në Gaza si një “katastrofë humanitare të shkaktuar nga njeriu” dhe kërkoi lejimin e menjëhershëm të ndihmave pa kushte. UNICEF bëri të ditur se më shumë se 100 fëmijë janë vrarë në Gaza që nga fillimi i armëpushimit, ndërsa gjashtë fëmijë kanë humbur jetën nga hipotermia vetëm gjatë këtij dimri.
Temperaturat e ulëta pritet të vazhdojnë deri në mbrëmje, ndërsa frika për viktima të tjera mbetet e lartë në një territor tashmë të rrënuar nga lufta dhe mungesa e ndihmave jetike. /mesazhi