Të paktën shtatë të vdekur dhe dhjetëra të zhdukur pas përmbysjes së një varke migrantësh pranë Gambisë

Të paktën shtatë persona kanë humbur jetën dhe dhjetëra të tjerë rezultojnë të zhdukur pasi një varkë me migrantë u përmbys në brigjet e Gambisë. Autoritetet gambiane njoftuan se 96 persona janë shpëtuar pas aksidentit, i cili ndodhi përgjatë një prej rrugëve më të përdorura të migrimit në Afrikën Perëndimore. Operacionet e kërkim-shpëtimit po vazhdojnë. /mesazhi
