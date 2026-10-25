Të paktën tetë palestinezë të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Të paktën tetë palestinezë janë vrarë nga sulmet izraelite në Rripin e Gazës që nga orët e para të mëngjesit të sotëm, sipas raportimeve nga terreni.
Katër persona u vranë në veri të Gazës, një në zonën qendrore të Deir el-Balahut, ndërsa tre të tjerë humbën jetën në Khan Younis, në jug të Rripit të Gazës.
Një nga sulmet goditi kampusin e Universitetit Islamik në qytetin e Gazës. Sipas raportimit të gazetarit të Al Jazeera-s, Hani Mahmoud, pas sulmit në vendngjarje kishte shkatërrime të mëdha dhe mbetje trupash të viktimave të shpërndara në tokë.
Sipas të dhënave të publikuara, që nga tetori i vitit 2023, lufta izraelite në Gaza ka shkaktuar vdekjen e 74.544 palestinezëve, ndërsa të paktën 175.692 të tjerë janë plagosur. /mesazhi