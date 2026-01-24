Të plagosur nga zjarri izraelit dhe rifillim i bombardimeve në zona të ndryshme të Gazës

Disa qytetarë palestinezë u plagosën mëngjesin e sotëm, të shtunën, nga zjarri i forcave izraelite të okupimit në Khan Junis, ndërsa bombardimet dhe të shtënat u rifilluan në zona të ndryshme të Rripit të Gazës.
Sipas korrespondentëve të WAFA-s, një qytetar u plagos nga plumbat e forcave izraelite në qendër të qytetit Khan Junis. Po ashtu, disa të tjerë u plagosën si pasojë e bombardimit izraelit në rrugën e vjetër të Gazës në Jabalia dhe në Beit Lahia, në veri të Rripit.
Të shtënat nga automjetet ushtarake izraelite u rinovuan në lindje të qytetit, zonë që vazhdimisht është nën zjarr dhe shënjestrim të drejtpërdrejtë.
Ndërkohë, avionët luftarakë izraelitë hapën zjarr sërish drejt qytetit Rafah, ndërsa artileria izraelite bombardoi lagjen Zeitoun, në juglindje të qytetit të Gazës.
Që nga shpallja e armëpushimit në tetor të vitit të kaluar, mbi 1.820 qytetarë janë vrarë ose plagosur si pasojë e më shumë se 1.300 shkeljeve të marrëveshjes nga ana e forcave izraelite të okupimit. /mesazhi