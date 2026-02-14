Të rinjtë palestinezë mbajnë gjallë kujtimet e shkatërrimit nga Izraeli në Gaza me makete

Të rinjtë palestinezë po e mbajnë të gjallë kujtimin e shkatërrimit të lënë pas nga bombardimet e rënda të Izraelit në Rripin e Gazës për më shumë se dy vjet duke përdorur modele të maketeve, raporton Anadolu.
Izraeli, i cili e ka mbajtur Rripin e Gazës nën bllokadë që nga viti 2006, nisi sulmet e tij me bombardime ajrore në tetor 2023, duke i vazhduar më vonë ato nga toka dhe deti.
Sipas burimeve palestineze, gati 90 për qind e shtëpive në Rripin e Gazës, shtëpi e afërsisht 2,3 milionë njerëzve, u shkatërruan gjatë dy viteve të bombardimeve izraelite deri në tetor 2025.
Për shkak të shkatërrimit të rëndë të shkaktuar nga ushtria izraelite në rajon, më shumë se 1,5 milion palestinezë në Rripin e Gazës u detyruan të strehoheshin në tenda të improvizuara.
– Një iniciativë për të rikrijuar ngjarjet në Gaza me modele
Në Khan Yunis, një qytet në jug të Rripit të Gazës, të rinjtë palestinezë Muhammad al-Najjar, Yazin Shaheen dhe Waad al-Hams po krijojnë modele që përshkruajnë gjurmët e lëna nga sulmet shkatërruese të Izraelit në Gaza.
Të rinjtë, të cilët rikrijuan shtëpitë e shkatërruara nga ushtria izraelite dhe kampet me tendë ku palestinezët e zhvendosur u strehuan, bënë gjithashtu modele të automjeteve që transportonin njerëz që iknin nga bombardimet izraelite dhe aeroplanëve ushtarakë mallrash që hidhnin ndihma humanitare, duke synuar t’i sjellin në jetë botës atë që ka ndodhur në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023.
Të rinjtë palestinezë përshkruan gjithashtu detaje të tilla si lufta për mbijetesë në kampet me tendë të ngritura në bregdetin e Rripit të Gazës, ambulancat, automjetet e mbrojtjes civile, automjetet e Kryqit të Kuq, spitalet fushore, avionët luftarakë izraelitë, anijet dhe anijet luftarake që i pengonin ata.
Gjatë këtij procesi, të rinjtë, të cilët ekspozuan gjithashtu fotografi të figurave ndërkombëtare, gazetarëve dhe aktivistëve që solidarizoheshin me popullin palestinez në Rripin e Gazës, theksuan veçanërisht se disa nga individët, fotot e të cilëve u shfaqën, kishin humbur jetën në Gaza.
Me këtë projekt, të rinjtë synojnë të sigurojnë që ajo që ndodhi të mos harrohet dhe ta transformojnë shkatërrimin e pësuar nga populli i Gazës në një kujtim vizual.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit në Rripin e Gazës më 10 tetor, 581 persona kanë humbur jetën në sulmet izraelite dhe 1.553 palestinezë janë plagosur.
U njoftua se numri i personave të vrarë në sulmet e nisura nga ushtria izraelite në tetor 2023 ka arritur në 72.032 dhe numri i të plagosurve ka arritur në 171.661.