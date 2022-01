“Të shqetësuar për shkeljet e të drejtave të njeriut, por do t’i shesim armë Arabisë Saudite”

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar se nuk do të ndalojnë shitjet e armëve në Arabinë Saudite.

Shtëpia e Bardhë njoftoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shqetësime për shkeljet e të drejtave të njeriut nga Arabia Saudite, por çështja e ndalimit të shitjeve të armëve në Arabinë Saudite nuk është në rendin e ditës për momentin.

Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Jen Psaki iu përgjigj pyetjes nëse SHBA-ja do të ndërmerrte ndonjë veprim për të ndaluar shitjet e armëve në Arabinë Saudite, duke thënë: “Kjo çështje nuk është në rendin e ditës për momentin. Ne kemi një marrëdhënie të gjatë me Arabinë Saudite. Ne i shprehëm Arabisë Saudite shqetësimet tona për të drejtat e njeriut dhe shumë çështje të tjera. Ne kemi një marrëdhënie sigurie me Arabinë Saudite që është në interes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës”.

Psaki, lidhur me vdekjen e shumë njerëzve në sulmin ajror të kryer nga forcat e koalicionit arab të udhëhequr nga Arabia Saudite në provincën e Hodeidah në perëndim të Jemenit, tha: “Çdo ngjarje që çon në vdekjen e njerëzve të pafajshëm është një tragjedi. Ne jemi të ndjeshëm për këtë.” /trt