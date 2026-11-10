Të shtëna izraelite plagosin dy palestinezë në Gaza, në shkelje të vazhdueshme të armëpushimit

Dy palestinezë, përfshirë një peshkatar, u plagosën të martën nga të shtënat izraelite në jug të Rripit të Gazës, gjatë shkeljeve të përsëritura të marrëveshjes së armëpushimit të vitit të kaluar, bëri të ditur një burim mjekësor, transmeton Anadolu.
Burimi tha se një peshkatar pësoi plagë mesatare nga armët e zjarrit, pasi forcat detare izraelite hapën zjarr ndaj varkave të peshkimit që operonin në brigjet e Khan Younisit.
Sipas burimeve lokale, anijet luftarake izraelite sulmuan me armë zjarri dhe predha mjetet e peshkimit pranë zonës së portit të qytetit, duke u vënë zjarrin dy varkave.
Burimi mjekësor tha se edhe një djalë u plagos nga të shtënat, pasi automjetet ushtarake izraelite hapën zjarr në drejtim të tendave ku strehohen palestinezët e zhvendosur, në zonën Batn al-Samin, në jug të Khan Younisit.
Sipas dëshmitarëve, zona në jug dhe lindje të Khan Younisit u vu nën bombardime intensive të artilerisë izraelite, të shoqëruara me të shtëna të shumta nga automjetet ushtarake.
Në Gazën qendrore, burime lokale raportuan për një depërtim të kufizuar të automjeteve ushtarake izraelite në juglindje të kampit të refugjatëve Maghazi, mes të shtënave të dendura dhe bombardimeve me artileri.
Ushtria izraelite gjithashtu hodhi në erë shtëpi të evakuuara dhe struktura civile pranë zonës ku ndodhi depërtimi.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 10 tetor 2025, sulmet izraelite kanë vrarë 1.613 palestinezë dhe kanë plagosur 5.833 të tjerë.
Që nga tetori i vitit 2023, lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza ka shkaktuar vdekjen e më shumë se 74 mijë palestinezëve dhe plagosjen e mbi 175 mijë të tjerëve, shumica gra dhe fëmijë, ndërsa rreth 90 për qind e infrastrukturës së enklavës është shkatërruar.