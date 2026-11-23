Një palestinez u plagos sot nga të shtënat izraelite në Rripin e Gazës ndërsa ushtria kreu bombardime artilerie në disa pjesë të enklavës, pavarësisht armëpushimit në fuqi. Ndërkohë, autoritetet shëndetësore njoftuan vdekjen e një fëmije nga helmimi akut me plumb, raporton Anadolu.
Një burim mjekësor në spitalin “Nasser” i tha Anadolu-s se një palestinez u paraqit me plagë mesatare nga arma e zjarrit në këmbë, pasi forcat izraelite hapën zjarr në zonën Asdaa, në veriperëndim të Khan Younisit, në jug të Gazës.
Burime lokale thanë se automjetet ushtarake izraelite hapën zjarr të dendur drejt shtëpive palestineze dhe tendave të personave të zhvendosur në disa zona të Khan Younisit ndërsa bombardimet me artileri goditën pjesën juglindore të qytetit.
Në Gazën qendrore, forcat izraelite hapën zjarr me mitralozë drejt zonave në lindje të kampit të refugjatëve Maghazi, ndërsa artileria bombardoi zonën përreth tij. Sulmet ndodhën në vazhdën e shkeljeve të vazhdueshme izraelite të marrëveshjes së armëpushimit të 10 tetorit 2025, të cilat, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, kanë shkaktuar vdekjen e 1.675 palestinezëve dhe plagosjen e 6.095 të tjerëve.
Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë njoftoi se një fëmijë ka vdekur si pasojë e helmimit akut me plumb. Ministria bëri të ditur se ndjekja klinike dhe diagnostikuese, hetimi epidemiologjik dhe historia mjekësore e fëmijës treguan shenja të qarta helmimi. Sipas saj, babai i fëmijës riparon bateri brenda qendrave të zhvendosjes dhe tendave.
Ministria paralajmëroi se ky rast mund të jetë tregues se një numër i madh fëmijësh vuajnë nga helmimi kronik me plumb, i cili nuk është diagnostikuar, për shkak të mungesës së pajisjeve laboratorike dhe testeve të nevojshme për matjen e nivelit të plumbit në gjak.
Ajo i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare dhe Kombeve të Bashkuara që të ushtrojnë presion ndaj Izraelit për të lejuar hyrjen e baterive të reja dhe të sigurta. Gjithashtu, kërkoi nga organizatat ndërkombëtare shëndetësore të ndihmojnë në sigurimin e pajisjeve dhe materialeve për kryerjen e testeve të shpejta të nivelit të plumbit në gjak.
Që nga tetori i vitit 2023, lufta izraelite në Gaza ka shkaktuar vdekjen e mbi 74 mijë palestinezëve dhe plagosjen e mbi 176 mijë të tjerëve, shumica gra dhe fëmijë ndërsa rreth 90 për qind e infrastrukturës së enklavës është shkatërruar.