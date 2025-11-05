Telefoni inteligjent me palosje trefishe i Samsungut certifikohet me Bluetooth, duke zbuluar plane të gjera për lansim global

Telefoni i ardhshëm i Samsungut me palosje trefishe u prezantua në fund të tetorit, por ende nuk është zyrtarizuar siç duhet.
Megjithatë, mund të mos duhet shumë kohë për të pritur, pasi tani me sa duket është parë në bazën e të dhënave të certifikimit të Bluetooth SIG.
Është interesante se janë certifikuar numra të shumtë modelesh – SM-D6390, SM-D639N, SM-D639U, SM-D639U1 dhe SM-D639B.
Fakti që i kemi të gjithë këta numra modelesh nënkupton disponueshmëri mjaft të gjerë gjeografike, duke përfshirë Amerikën e Veriut, Kinën dhe Korenë.
Modeli që mbaron me “B” është përgjithësisht versioni global i një pajisjeje të Samsungut, por sigurisht që kjo nuk na tregon saktësisht se në sa vende do të lansohet dhe në cilat vende konkretisht.
Por na jep idenë se telefoni i mençur me palosje trefishe ose nuk do të kufizohet vetëm në disa tregje në fillim, ose kjo do të ndryshojë shumë shpejt pas lansimit të tij.
Thashethemet e mëparshme flisnin se do të mbërrinte në SHBA vetëm vitin e ardhshëm, dhe kjo mund të ndodhë ende – në fund të fundit, jemi më pak se dy muaj larg vitit 2026 tani, dhe telefoni ende nuk është njoftuar.