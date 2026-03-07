Televizori nuk e njeh USB-në me filma- si ta zgjidhni problemin për një minutë?

Nëse e lidhni një USB në televizor dhe shfaqet mesazhi se pajisja nuk njihet, problemi zakonisht lidhet me sistemin e gabuar të skedarëve (file system).
Shumë USB vijnë me një format që disa televizione moderne (p.sh. Samsung apo Hisense) nuk e mbështesin plotësisht.
Zgjidhja është formatimi, i cili përshtat “gjuhën” e USB-së me softuerin e televizorit.
Shkaku më i zakonshëm është formati FAT32, i cili ka një kufizim të madh: nuk mund të ruajë një skedar më të madh se 4 GB.
Meqë filmat modernë në cilësi të lartë shpesh janë 10 GB ose më shumë, USB-ja duhet të jetë në format NTFS ose exFAT. Nëse përpiqeni të kopjoni një film të madh në një USB me FAT32, kopjimi mund të dështojë ose televizori nuk do ta shfaqë përmbajtjen.
Si ta rregulloni USB-në për të parë filma:
Vendosni USB-në në kompjuter.
Klikoni me të djathtën mbi ikonën e USB-së.
Zgjidhni opsionin Format.
Në listën e formateve zgjidhni exFAT (rekomandohet).
Ky format është shumë i përshtatshëm sepse lexohet mirë si nga kompjuterët ashtu edhe nga televizorët.
Kujdes: formatimi fshin të gjitha të dhënat, prandaj ruani më parë skedarët e rëndësishëm.
Këshilla shtesë
Provoni një port tjetër USB në televizor, sidomos atë me shenjën USB 3.0 (zakonisht me ngjyrë blu).
Nëse përdorni hard disk të jashtëm, ndonjëherë ai kërkon furnizim shtesë me energji dhe televizori nuk e njeh pa të.