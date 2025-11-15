Tenda të përmbytura, të zhvendosurit në Gaza pa strehim nën kufizimet Izraelite

Qindra mijëra palestinezë të zhvendosur në Gaza po përballen me kushte tejet të vështira pasi reshjet e dendura të shiut kanë përmbytur tendat e tyre në kampet e improvizuara. Të mbetur pa strehim të përshtatshëm, shumë familje raportuan se uji ka hyrë nëpër tenda, ka lagur rrobat, dyshekët dhe ushqimet, ndërsa disa struktura të brishta janë shembur krejtësisht.
OKB paralajmëron se kufizimet e vendosura nga Izraeli mbi hyrjen e ndihmave po e përkeqësojnë krizën humanitare, duke lënë pa mbrojtje ndaj dimrit një numër të madh familjesh të zhvendosura. Sipas agjencive të ndihmës, materiali i nevojshëm për tenda dhe mbulesa dimërore ndodhet jashtë Rripit të Gazës, por nuk lejohet të hyjë për shkak të procedurave të bllokuara.
Autoritetet lokale bëjnë të ditur se qindra tenda janë përmbytur ose dëmtuar rëndë, ndërsa ekipet e shpëtimit kanë kapacitete të kufizuara për t’u ardhur në ndihmë banorëve. Rreziku i sëmundjeve dhe i ekspozimit në të ftohtë pritet të rritet ndërsa kushtet atmosferike përkeqësohen. Agjencitë humanitare kërkojnë hyrjen urgjente të pajisjeve dhe strehimit dimëror për të parandaluar një katastrofë më të madhe gjatë muajve të ardhshëm. /mesazhi