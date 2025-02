Tensione në gjykimin në Hagë, komandant Hoxha: Prej këtij momenti nuk flas më asgjë

Ismet Tara, i njohur me nofkën “komandat Hoxha” është paraqitur sot në Hagë për të dëshmuar në gjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-së.

Në një moment gjatë seancës, Tara ka shkaktuar tensione duke kërkuar që t’i shfaqet një dokument i cili kishte shprehur shqetësimet e tij lidhur me përkthimet e dëshmisë së tij që e kishte dhënë për ZPS-në me 2019-ën.

“Mos më bëni prapë njësoj sikur në 2019. Unë jam në gjendje ti përgjigjem çdo prokurori sepse unë e kam thënë të vërtetën dhe dua ta them vetëm të vërtetën. Unë kam një kërkesë për gjyqtarin para se të dal prej këtuhit, pas kësaj dëshiroj prej gjyqtarit që të më paraqitet dokumenti ku unë kam ngritur dyshimet e mia në lidhje me intervistimet e mia të investiguesve në 2019, përndryshe prej këtij momenti unë nuk flas më asgjë”, ka thënë Tara.

Pas kësaj gjyqtari i fiku mikrofonin dhe iu drejtua “nuk do ta bëjmë këtë gjë sot, sot përgjigju pyetjeve, kur të përfundosh me dëshminë do ta japim mundësinë që të bësh një deklaratë”

Ndonëse iu kërkua nga kryegjyqtari ai serish insistoi që nuk do të flas pa iu paraqitur dokumenti.

“Unë prej këtij momenti në qoftë se ai dokument që ka ngrit shqetësimin tim që ka rreziku jetën time dhe të 10 familjarëve të mi dhe që mu në atë dokument jam përshkruar si tradhtar i kombit tim, UÇK-së e heronjve e dëshmorëve të mi unë nuk do të japi asnjë njohuri pa u shqyrtuar ai dokument dhe pa u pastruar komandat Hoxha. Prej këtij momenti nuk flas më asgjë”, tha Tara.

Pas kësaj gjytari urdhëroi 10 minuta pauzë.