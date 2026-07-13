Tensionet në Lindjen e Mesme vijojnë të rriten, SHBA kryen sulme të reja në Ngushticën e Hormuzit

Shtetet e Bashkuara kanë kryer sulme të reja ushtarake pranë Ngushticës së Hormuzit, raportojnë mediat amerikane duke cituar një zyrtar të administratës së Uashingtonit.
Sulmet vijnë në një moment të tensionuar në Gjirin Persik, pas përplasjeve të fundit mes SHBA-së dhe Iranit lidhur me kontrollin e një prej rrugëve detare më strategjike në botë, përmes së cilës kalon një pjesë e rëndësishme e transportit global të naftës.
Sipas raportimeve të Axios, sulmet amerikane në zonë janë pjesë e reagimit ndaj veprimeve të fundit të Iranit dhe përbëjnë serinë e tretë të goditjeve të ndërmarra nga SHBA këtë javë.
Më herët, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) dyshohet se ka lëshuar një raketë drejt një anijeje tregtare me flamur qipriot, e cila po përpiqej të kalonte Ngushticën e Hormuzit.
Sipas burimeve amerikane të cituara nga Axios, anija është goditur dhe ka pësuar dëme të konsiderueshme.
Pas këtij incidenti, Marina e IRGC-së njoftoi mbylljen e Ngushticës së Hormuzit deri në një njoftim të mëtejshëm.