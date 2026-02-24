Tensionet në rritje me Iranin, SHBA evakuon një pjesë të stafit të ambasadës amerikane në Bejrut

Qeveria amerikane ka urdhëruar një pjesë të stafit të largohet nga ambasada e saj në kryeqytetin libanez të Bejrutit pas një shqyrtimi të sigurisë. Kështu konfirmoi një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit për BBC-në.
Vendimi vjen në një kohë kur ka tensione të larta në rajon, me Presidentin e SHBA-së Donald Trump që kërcënon me veprime ushtarake kundër Iranit nëse nuk arrin një marrëveshje mbi programin e tij bërthamor.
Irani më parë është zotuar të hakmerret nëse sulmohet nga SHBA-ja, me bazat dhe objektet amerikane në Lindjen e Mesme që mendohet të jenë objektiva të mundshme.
Ndërkohë, Sekretari i Shtetit Marco Rubio ka shtyrë një udhëtim të planifikuar në Izrael pa njoftuar një arsye.
Një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit tha se vlerësojnë vazhdimisht mjedisin e sigurisë dhe, bazuar në shqyrtimin e fundit, e përcaktuan si të kujdesshme të zvogëlojnë praninë e personelit.
“Ambasada mbetet funksionale me stafin kryesor në vend. Kjo është një masë e përkohshme që synon të sigurojë sigurinë e personelit tonë, duke ruajtur njëkohësisht aftësinë tonë për të vepruar dhe për të ndihmuar qytetarët amerikanë”, tha zyrtari.
Rreth 50 anëtarë të stafit të ambasadës amerikane janë urdhëruar të largohen, ndërsa 32 anëtarë të stafit dhe familjet e tyre do të fluturojnë nga aeroporti i Bejrutit të hënën, tha një zyrtar i aeroportit për agjencinë e lajmeve Reuters.