“Tërhiqet” BBC, drejtori i përgjithshëm kërkon falje pas shkarkimit të prezantuesit Gary Lineker

Pasojat e vendimit të BBC-së për ta bërë prezantuesin e njohur Gary Lineker të tërhiqet nga detyrat e tij në “Ndeshja e Ditës” pritet të vazhdojë deri sot.

Vendimi i BBC-së vjen pas një postimi të Lineker që goditi ashpër politikën e re të qeverisë, i cili u prit me një reagim të madh nga fansat dhe disa nga kolegët e emisionit të tij, të cilët refuzuan të shfaqeshin në transmetimin e së shtunës mbrëma, e cila filloi pa asnjë ekspert të komentit.

BBC u detyrua gjithashtu të tërhiqte fokusin e futbollit dhe rezultatin përfundimtar pasi Alex Scott dhe ekspertë të tjerë refuzuan të punonin në mbështetje të Lineker, ndërsa edhe shërbimi “Radio 5 Live” u ndikua gjithashtu shumë.

Mbetet të shihet se si do të ndikohet në orarin e së dielës. Drejtuesi i “Match of the Day2”, Mark Chapman, u tërhoq nga roli i tij si pritës i mbulimit sportiv të së shtunës në “BBC Radio 5 Live” dhe mund të bëjë të njëjtën gjë për emisionin kryesor të së dielës mbrëma. Lineker ende nuk ka reaguar në mediat sociale për deklaratën e tij të fortë.

Ndjekësit e kanë kritikuar BBC pasi kompania transmetoi “Match of the Day” pa prezantues, ekspertë, komentues apo intervista pas ndeshjes me lojtarët dhe trajnerët.

Transmetuesi televiziv hoqi nga detyra të premten Gary Lineker pas një grindjeje me deputetët konservatorë mbi kritikat e tij ndaj projektligjit të ri të qeverisë mbi emigracionin ilegal.

Ky vendim bëri që Ian Wright dhe Alan Shearer të mos shfaqen në emisionin e së shtunës. Gjashtë komentuesit e planifikuar për të mbuluar ndeshjet e ditës gjithashtu dhanë dorëheqjen në solidaritet me Lineker, duke bërë që BBC t’i jepte “Match of the Day” një ndryshim radikal.

Gary Lineker është i gatshëm të kthehet në krye të detyrës nëse i kërkohet, por sipas djalit të tij, ai nuk do të kërkojë kurrë falje. Revolta e 62-vjeçarit u mbështet shumë nga kolegët e tij, të cilët braktisën detyrën ditën e transmetimit.

Drejtori i përgjithshëm i BBC, Tim Davie u ka kërkuar falje paguesve të tarifave të licensës pas një dite ndërprerjeje të programit sportiv. Davie ka mohuar se qeveria i bëri presion për të marrë atë vendim. Ai pranoi se kishte qenë një ditë e vështirë për kompaninë, por tha gjithashtu se po punohet për të zgjidhur situatën.

“Suksesi për mua është rikthimi i Gary në transmetim dhe së bashku ne po i japim audiencës atë mbulim sportiv të klasit botëror, të cilin, siç them unë, më vjen keq që nuk kemi qenë në gjendje ta ofrojmë sot”, tha Tim Davie. /abcnews