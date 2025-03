Tërmet i fuqishëm godet Mianmarin dhe Tajlandën

Një tërmet i fuqishëm goditi Mianmarin dhe Tajlandën fqinje të premten, duke shkaktuar të paktën tre viktima në Bangkok dhe duke varrosur dhjetëra njerëz kur një ndërtesë e lartë në ndërtim u shemb. Pamjet e ndara në rrjetet sociale nga qyteti i dytë më i madh i Mianmarit treguan shkatërrim të gjerë, duke ngritur frikën se shumë persona mund të jenë bllokuar nën rrënoja ose të kenë humbur jetën.

Tërmeti me magnitudë 7.7, me epiqendër pranë Mandalay në Mianmar, goditi në mesditë dhe u pasua nga një pasgoditje e fortë me magnitudë 6.4.

Shkalla e viktimave, lëndimeve dhe dëmeve – veçanërisht në Mianmar, i cili është i përfshirë në një luftë civile dhe ku informacioni kontrollohet rreptësisht edhe në kohë normale – nuk është ende e qartë.