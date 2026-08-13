Tërmeti në Kolumbi, ekipet e shpëtimit në luftë me kohën, shpresë për të mbijetuar mes rrënojave

Ekipet e shpëtimit në Kolumbi vijojnë kërkimet për të mbijetuar, dy ditë pasi një tërmet i fuqishëm me magnitudë 7.4 goditi vendin, duke shkaktuar të paktën 250 viktima.
Në Cali, qytetin e tretë më të madh të Kolumbisë, ekipet e shpëtimit po kërkojnë ende shenja jete në rrënojat e kompleksit të banimit Torres del Limonar, i cili u shemb nga lëkundjet.
Camilo Cano, një zjarrfikës nga Bogota i angazhuar në operacionet e shpëtimit, tha se ekipet kanë ende shpresë për të gjetur persona të gjallë nën rrënoja.
Sipas tij, ekipet e shpëtimit dhe banorët vendas arritën të nxirrnin më shumë se 20 persona nga kompleksi i apartamenteve gjatë 12 orëve të para pas tërmetit. Më vonë, tre persona të tjerë u gjetën të gjallë gjatë operacioneve më të vështira nën rrënoja.
Operacionet janë përballur me vështirësi të shumta. Në orët e para, prania e një numri të madh vullnetarësh dhe kalimtarësh e bëri më të vështirë punën e ekipeve të specializuara.
Policia ka shtuar kontrollet në zonat e prekura, ndërsa vullnetarëve po u caktohen detyra specifike për të ndihmuar ekipet profesionale të shpëtimit dhe për të shmangur pengesat gjatë operacioneve.
Mes personave që presin me ankth lajme për të afërmit e tyre është edhe Marcela Perez. Ajo tregon se vajza 11-vjeçare e partnerit të saj ndodhej në ndërtesën e shembur bashkë me gjyshërit.
“Kemi qenë këtu që nga e hëna duke pritur që vajza dhe gjyshërit e saj të shpëtohen”, tha Perez.
“Ne thjesht po presim dhe po i besojmë Zotit”, shtoi ajo.
Ekipet e kërkim-shpëtimit vijojnë punën mes rrënojave, ndërsa familjarët dhe banorët shpresojnë që të gjenden ende të mbijetuar.