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Tërmeti në Kolumbi, ekipet e shpëtimit në luftë me kohën, shpresë për të mbijetuar mes rrënojave

Ekipet e shpëtimit në Kolumbi vijojnë kërkimet për të mbijetuar, dy ditë pasi një tërmet i fuqishëm me magnitudë 7.4 goditi vendin, duke shkaktuar të paktën 250 viktima.

Në Cali, qytetin e tretë më të madh të Kolumbisë, ekipet e shpëtimit po kërkojnë ende shenja jete në rrënojat e kompleksit të banimit Torres del Limonar, i cili u shemb nga lëkundjet.

Camilo Cano, një zjarrfikës nga Bogota i angazhuar në operacionet e shpëtimit, tha se ekipet kanë ende shpresë për të gjetur persona të gjallë nën rrënoja.

“Në këtë moment, ne ende shpresojmë, të paktën deri rreth katër ditë pas tërmetit”, tha Cano.

Sipas tij, ekipet e shpëtimit dhe banorët vendas arritën të nxirrnin më shumë se 20 persona nga kompleksi i apartamenteve gjatë 12 orëve të para pas tërmetit. Më vonë, tre persona të tjerë u gjetën të gjallë gjatë operacioneve më të vështira nën rrënoja.

Vështirësi në operacionet e kërkim-shpëtimit

Operacionet janë përballur me vështirësi të shumta. Në orët e para, prania e një numri të madh vullnetarësh dhe kalimtarësh e bëri më të vështirë punën e ekipeve të specializuara.

“Ne nuk mund të përqendrohemi dhe të dëgjojmë britmat e njerëzve nën ndërtesë”, u shpreh Cano, duke theksuar gjithashtu rrezikun nga shembjet e mëtejshme të strukturave për shkak të lëkundjeve pasuese.

Policia ka shtuar kontrollet në zonat e prekura, ndërsa vullnetarëve po u caktohen detyra specifike për të ndihmuar ekipet profesionale të shpëtimit dhe për të shmangur pengesat gjatë operacioneve.

Mes personave që presin me ankth lajme për të afërmit e tyre është edhe Marcela Perez. Ajo tregon se vajza 11-vjeçare e partnerit të saj ndodhej në ndërtesën e shembur bashkë me gjyshërit.

“Kemi qenë këtu që nga e hëna duke pritur që vajza dhe gjyshërit e saj të shpëtohen”, tha Perez.

“Ne thjesht po presim dhe po i besojmë Zotit”, shtoi ajo.

Ekipet e kërkim-shpëtimit vijojnë punën mes rrënojave, ndërsa familjarët dhe banorët shpresojnë që të gjenden ende të mbijetuar.

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