Tërmeti shkatërrues në Afganistan lë banorët pa strehë për herë të dytë

Një tërmet i fuqishëm më 31 gusht ka shkatërruar shtëpitë e mijëra afganëve, duke shkaktuar rreth 2,200 viktima dhe më shumë se 5,000 ndërtesa të shkatërruara. Mes të prekurve janë edhe shumë të kthyer nga Pakistani dhe Irani, që tashmë po përballen me varfëri ekstreme.
Nawab Din, një fermer 55-vjeçar nga provincia Kunar, ka humbur gjithçka për herë të dytë: shtëpia e tij u shkatërrua nga gurët që ranë nga mali, dhe ai tani jeton në një tendë mbi tokën e tij bujqësore.
Kriza e dyfishtë për këta banorë tregon pasojat e thella humanitare dhe mungesën e mbështetjes së mjaftueshme për njerëzit që kthehen në vendlindjet e tyre, duke u lënë pa strehë dhe pa mjete për të mbijetuar. /mesazhi