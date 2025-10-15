Tesla me drejtim të plotë automatik nën kritika pasi nuk arriti të njohë kalimet hekurudhore

Tesla po përballet me kritika për sistemin e saj të drejtimit autonom, Full Self-Driving (FSD), pasi ka pasur probleme në njohjen e sinjalizimit në kalimet hekurudhore.
Në një video, makina duket se i jep përparësi një dritë të gjelbër trafiku në distancë, duke u përpjekur të kalojë ndërsa barrierat ishin duke u ulur.
Problemet duket se ndodhin rast pas rasti, por tashmë janë raportuar aksidente.
NBC ka përmendur një rast në qershor, kur një Tesla u kthye nëpër shinat e trenit dhe u godit pak minuta më vonë.
Tesla dhe Elon Musk nuk kanë komentuar për raportet, megjithatë Musk postoi së fundmi se “FSD Supervised tani është i disponueshëm në Australi dhe Zelandën e Re”.
Megjithatë, përdoruesit këshillohen të jenë të kujdesshëm në kalimet hekurudhore.