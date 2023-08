Tesla-s i mjaftojnë vetëm 40 sekonda për ta nxjerr një veturë nga linja e prodhimit të Giga Shanghai

Sipas një video të postuar në X (Twitter) nga “Shanghai Let’s meet”, Gigafabrika e Tesla-s në Shangai mund ta nxjerr një Model 3 ose Model Y çdo 40 sekonda.

Ky informacion është një tjetër përkujtues i shkallës së lartë dhe efikasitetit të prodhimit të Tesla-s në vendin aziatik.

Shpejtësia e jashtëzakonshme e prodhimit e tejkalon edhe Ford-in, kompani kjo e cila në një deklaratë për media në janarin e 2023-shit kishte thënë se fabrika e saj e kamionçinave në Dearborn të Miçigan-it, nga linja e saj e prodhimit mund ta nxjerr një F-150 çdo 49 sekonda, raporton InsideEVs.

Check out our efficient and eco-friendly production ♻️ and enjoy some delicious food at GFSH! 😋 https://t.co/rOKg8eoGgM

— Tesla Asia (@Tesla_Asia) July 25, 2023