Tetë palestinezë të vrarë nga një sulm ajror izraelit në Gaza, numri i përgjithshëm arrin 72, 239

Tetë persona janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur pasi avionët izraelitë goditën një automjet në rrugën Salah al-Din, në qendër të Rripit të Gazës. Burime mjekësore njoftuan se trupat e viktimave janë dërguar në morgun e Spitalit “Dëshmorët e Al-Aksasë”.
Ndërkohë, një tjetër palestinez, Nail Bassam Al-Barawi, vdiq nga plagët e marra në një sulm izraelit disa ditë më parë në perëndim të qytetit të Gazës.
Sipas burimeve mjekësore, numri i përgjithshëm i të vrarëve në Gaza që nga fillimi i luftës më 7 tetor 2023 ka arritur në 72,239, ndërsa të plagosurit në 171,861. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, spitalet kanë pranuar 15 viktima dhe 8 të plagosur.
Autoritetet shëndetësore në Gaza thonë se shumë viktima ende ndodhen nën rrënoja ose në rrugë, pasi ekipet e shpëtimit nuk kanë arritur të arrijnë në disa zona. /mesazhi