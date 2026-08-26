Tetë të vdekur dhe 384 turistë të zhdukur pas përmbytjeve dhe rrëshqitjeve të dherave pranë kufirit Nepal-Kinë

Të paktën 384 turistë dhe udhëtarë u raportuan të zhdukur të mërkurën pasi përmbytjet masive shkaktuan rrëshqitje dheu pranë një kufiri midis Nepalit dhe Kinës, ndërsa tetë persona u konfirmuan të vdekur, tha Bordi i Turizmit të Nepalit, transmeton Anadolu.
Incidenti ndodhi rreth orës 8:30 të mëngjesit me orën lokale, sipas bordit, i cili tha se turistët janë “raportuar të zhdukur nga zonat e prekura”.
Operacione masive të kërkim-shpëtimit u nisën në të dy anët e kufirit.
Autoritetet “po punojnë për të verifikuar vendndodhjen dhe statusin e sigurisë së turistëve dhe udhëtarëve që ishin në ose udhëtonin nëpër zonat e prekura”, tha bordi në një deklaratë.
Të zhdukurit e raportuar përfshijnë njerëz nga Nepali, India, Britania e Madhe, Afrika e Jugut, Australia dhe Holanda, ndërsa kombësia e shumë të tjerëve ende nuk është konfirmuar.
Policia e Nepalit tha se tetë trupa u gjetën në rrethet Nuwakot dhe Dhading.
Stacionet e policisë, zyrat doganore dhe disa shtëpi private u përmbytën nga uji, ndërsa autoritetet druajnë se më shumë njerëz mbeten të zhdukur.
Agjencia shtetërore kineze e lajmeve Xinhua raportoi se rrëshqitja e dheut goditi pranë portit Gyirong, një port i madh tokësor që lidh të dy vendet, në Rajonin Autonom Xizang të Kinës jugperëndimore, i njohur gjithashtu si Tibet.
Sipas raportit, njerëzit kishin frikë se mos zhdukeshin.
“Katastrofa ka ndërprerë rrugët që të çojnë në portin në anën kineze, si dhe komunikimet dhe furnizimet me energji elektrike”, raportoi Xinhua, duke cituar zyrën e menaxhimit të emergjencave të qarkut Gyirong në qytetin Xigazze.
Alarmet e urgjencës u lëshuan për komunitetet në rrjedhën e poshtme deri në Chitwan, një rreth në kufi me Indinë.
Autoritetet dislokuan ekipe shpëtimi, duke përfshirë helikopterë, ndërsa personeli nga agjencitë shtetërore të sigurimit dhe banorët lokalë iu bashkuan operacioneve të kërkim-shpëtimit.
Shailendra Thapa, një zëdhënës i Forcave të Armatosura të Policisë, tha se një shpërthim liqeni akullnajor mbi lumin Bhotekoshi mund të ketë shkaktuar përmbytjen dhe shkatërrimin.
Në Katmandu, spitalet e drejtuara nga qeveria dhe objektet mjekësore të operuara nga agjencitë e sigurisë u pastruan për të akomoduar njerëzit e lënduar në katastrofë.
Një mbledhje urgjente e kabinetit është duke u zhvilluar, ndërsa ministri i Brendshëm Sudhan Gurung po përgatitet të informojë parlamentin mbi humbjet dhe dëmet në zonat e prekura.
Turistët udhëtojnë në zonën Rasuwagadhi për të ecur në rajonin Langtang, një nga destinacionet më të njohura të ecjes në Nepal. Udhëtarë të tjerë kalojnë nëpër Rasuwagadhi gjatë rrugës për në malin Kailash dhe liqenin Mansarovar në Kinë.